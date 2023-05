KNVB op de vingers getikt door burgemeester: bom onder stakingsregel?

De KNVB is zaterdagavond overruled door de burgemeester van Utrecht. Tijdens het duel tussen de Domstedelingen en RKC Waalwijk was het protocol van de Nederlandse voetbalbond duidelijk: het duel had niet meer uitgespeeld mogen worden. Op last van de burgemeester keerden de ploegen toch terug op het veld voor de resterende minuten.

Burgemeester Sharon Dijksma vond het onverstandig om het duel, dat nog twee minuten duurde, definitief te staken. "Onze regels zijn helder: de wedstrijd had definitief gestaakt moeten worden, ondanks dat er nog maar twee minuten te spelen waren. Maar de burgemeester kan dit overrulen met voor haar moverende redenen en dat heeft zij gedaan”, laat een woordvoerder van de KNVB weten tegenover NU.nl.

Artikel gaat verder onder video

Dijksma was bang dat het voortijdig staken mogelijk had gezorgd voor spanningen in het stadion. Dat is best opmerkelijk, aangezien enkele minuten later het duel alsnog afgelopen was. In het restant van de wedstrijd werd niet meer gevoetbald en hield RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen de bal onder zijn voet. Voor de fans reden om gedeeltelijk alsnog voortijdig het stadion te verlaten.

Arbiter Ingmar Oostrom had het duel gestaakt, als het aan hem lag. "De eindbeslissing ligt niet bij mij. Wij hebben een protocol. Maar de burgemeester heeft op basis van de openbare orde laatste woord”, vertelde de scheidsrechter bij de NOS. Omwille van de veiligheid kan de burgemeester er dus voor kiezen om de wedstrijden verplicht uit te laten spelen. Mogelijk zet dat de regels van de KNVB, die heel strak neergezet én gehandhaafd worden tot op zeker hoogte, behoorlijk onder druk. Ook zaterdagavond ging het op verschillende velden weer mis, waardoor de spelers van FC Utrecht en RKC Waalwijk met een statement kwamen.