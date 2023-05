KNVB stelt bekertopscorer Spakenburg teleur: 'Een kleinigheidje was al genoeg'

Spakenburg was dit seizoen de revelatie van het KNVB bekertoernooi. De amateurs schakelden onder meer FC Groningen en FC Utrecht uit en gingen in de halve finale maar nipt ten onder tegen PSV. Floris van der Linden, spits van de Spakenburgers, werd met vier doelpunten topscorer van het toernooi, maar krijgt van de KNVB géén bokaal voor zijn prestaties. De aanvaller baalt daarvan.

“We doen nooit iets met de topscorersbeker, dus nu ook niet”, meldde de KNVB terwijl Van der Linden bezig was met een interview bij ESPN. “Dat is toch jammer. Ik had toch iets leuks verwacht van de KNVB”, reageert de Spakenburg-spits. Van der Linden vindt de bond een beetje flauw. “Een kleinigheidje is al genoeg, al wordt het een naamplaatje met een klein bokaaltje ben ik al tevreden.”

Artikel gaat verder onder video

Zoals gezegd werd Van der Linden topscorer met vier doelpunten. De spits was van die goals tweemaal trefzeker tegen Groningen, één keer tegen Utrecht en één keer tegen Katwijk. “Ik denk dat iedereen die dit wint er wel trots op zou zijn. Al wint een profspeler vanuit de Keuken Kampioen Divisie of Eredivisie hem zou dat al iets moois zijn. Wie weet dat we het vanaf komend jaar moeten gaan inroepen”, vertelt de ex-Telstar-aanvaller.

Floris van der Linden-bokaal

Bennett van Fessem heeft in ieder geval al een mooie naam voor het bokaal verzonnen. “De Floris van der Linden-bokaal”, zegt de ESPN-presentator, waarop hij kan rekenen op een glimlach van de topscorer zelf. “Ik wil hem elk jaar wel uitreiken in De Kuip, daar heb ik helemaal geen problemen mee”, grijnst de spits.