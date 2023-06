'FC Groningen loopt blauwtje bij twee Eredivisie-spitsen én bekerheld van Spakenburg'

FC Groningen heeft in de persoon van Kevin van Veen (32) de gewenste spits voor het nieuwe seizoen binnen, maar is daarmee nog lang niet klaar op de transfermarkt. De gedegradeerde Trots van het Noorden zou in de zoektocht naar een tweede nieuwe aanvaller een 'nee' te horen hebben gekregen van zowel Bas Dost, Paul Gladon als Floris van der Linden.

Dost (34) is transfervrij nu zijn contract bij FC Utrecht is afgelopen. Hij werd de voorbije periode onder meer in verband gebracht met zijn eerste club FC Emmen. De Drenten degradeerden via de play offs net als FC Groningen naar de Keuken Kampioen Divisie en zouden de oud-international naar verluidt graag terug in de armen sluiten. Ook FC Groningen zou een poging hebben gedaan om Dost te verleiden, maar heeft volgens Voetbal International nul op het rekest gekregen.

Ook Paul Gladon (31) zou door de club benaderd zijn maar hebben aangegeven geen trek te hebben in een hernieuwde samenwerking. De aanvaller van Fortuna Sittard stond tussen januari en augustus 2019 ook al onder contract in Groningen, waarvoor hij in zestien duels vijf keer doeltreffend was. Volgens VI ziet Gladon een terugkeer echter 'niet zitten'.

De derde beoogde spits die de Groningers een 'nee' verkocht is misschien wel de meest verrassende. Het gaat om Floris van der Linden (27), aanvoerder van Tweededivisionist Spakenburg. Met die club reikte hij afgelopen seizoen tot de halve finale van de KNVB Beker, waarin PSV met 1-2 te sterk bleek. In de tweede ronde schakelde de club verrassend FC Groningen uit in de Euroborg door met 2-3 te winnen. Van der Linden maakte indruk met twee treffers in dat duel, maar ook hij gaat dus niet in op de mogelijkheid om zijn loopbaan een niveau hoger voort te zetten.