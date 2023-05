Koeman zorgt voor verbazing met oproepen van 'lievelingetje' bij Oranje

Het oproepen van Daley Blind voor het Nederlands elftal zorgt voor verbazing bij Arno Vermeulen. De verdediger maakte op 8 maart zijn laatste minuten voor Bayern München, maar zit toch bij de spelersgroep die volgende maand aantreedt in de Nations League.

Over het geheel heeft Koeman een 'redelijk normale' selectie samengesteld, zegt Vermeulen bij Voetbalpraat. "Ik vind het niet zo onverwacht dat Berghuis er niet bij zit en Cillessen heeft het zelf verprutst. De meest opmerkelijke is eigenlijk wel Daley Blind. Dat je toch in de selectie zit als je maandenlang nul minuten bij Bayern... Dan heb je het idee dat je het lievelingetje van de trainer bent, maar dat kan."

Artikel gaat verder onder video

Maarten Wijffels verwacht normaal gesproken niet veel speeltijd voor Blind. "Koeman heeft er 26 opgeroepen, daarom denk ik dat Blind erbij zit. Hij wil wat overschot. Hij weet wat hij aan hem heeft indien hij toch moet invallen. Ze mogen er 23 op het wedstrijdformulier zetten, dus er gaan er 3 af. Ik verwacht dat Blind een van de drie wordt, als iedereen fit is."

"Dat weet je toch helemaal niet?", antwoordde Kenneth Perez. "De training moet dat uitwijzen. Je kunt hem op drie posities inzetten. We hebben hem een half jaar niet zien voetballen, maar Noppert heeft ook lang niet gespeeld. Dat is al lang geen argument meer voor een selectie."

Een andere speler die de afgelopen tijd nauwelijks in actie kwam, is Memphis Depay. Die worstelde met blessures sinds begin april en speelde sindsdien alleen op 30 april twaalf minuten tegen Real Valladolid. "Dat vind ik in die zin de meest opvallende", aldus Wijffels. "Het is natuurlijk je eerste spits, maar hij heeft helemaal niets gespeeld."