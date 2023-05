Kökçü doet boekje open over persoonlijke problemen en prijst Daan Ruiter: 'Hij wil niet dat ik hem noem'

Het kampioenschap van Feyenoord betekent veel voor Orkun Kökçü. De aanvoerder van Feyenoord stortte ter aarde en omhelsde daarna uitgebreid zijn trainer Arne Slot. Voor de camera van ESPN vertelt Kökçü dat hij met zichzelf in de knoop zat aan het begin van het seizoen en dat Slot een van de weinigen was die daarvan wist.

"Het betekent veel voor me. Ik heb het moeilijk gehad aan het begin van het jaar. Op trainingskamp ging het niet goed. Ik had te veel dingen aan m'n hoofd, waardoor ik heel moeilijk de dagen doorkwam", vertelt Kökçü. Journalist Hans Kraay junior vraagt zich af wat Kökçü precies bedoelt. "Ik kan het wel vertellen, maar dat gaan jullie niet begrijpen. Dat is ook waarom ik met mijn geloof heel sterk ben dit jaar."

"Het heeft iets met m'n geloof te maken. Ik heb extra steun gehad van de mensen om me heen en ik heb een gedragscoach, Daan Ruiter. Hij wil eigenlijk niet dat ik hem noem, maar hij verdient het. We hebben heel veel uren gemaakt aan het begin van he seizoen om mijn hoofd vrij te krijgen en me te focussen op voetbal", vervolgt de middenvelder.

Slot fluisterde Kökçü nog wat toe, toen ze elkaar omhelsden. "Hij zei: dit heb je verdiend. De trainer was een van de weinigen die wist wat er mis was met mij aan het begin van het seizoen. Het was een emotioneel moment voor mij."

Kökçü merkt dat hij zich dit seizoen enorm heeft ontwikkeld. "Ik denk met alles wel. Ik heb me in alles wel ontwikkeld en dat is ook hoe het hoort als je jong bent. Ik ben pas 22, dus dan gaat het sowieso met vallen en opstaan. Ik ben nu op een punt waarop ik zekerder ben en het team probeer te dragen. Dat gaat me wel redelijk tot goed af", lacht hij. "Nee, het is sowieso een teamprestatie van een fantastisch team. Iedereen staat er wanneer het moet, het is niet zo dat we bouwen op één persoon. Het is een teamprestatie."