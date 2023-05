Kökçü pakt zijn moment: iedereen verwacht een speech, maar dan...

Orkun Kökçü heeft zijn moment gepakt tijdens de huldiging van Feyenoord. De aanvoerder leek een speech te gaan geven vanaf het balkon van het stadhuis, maar zong meerdere clubliederen.

"HEY! Sssst…Klein momentje", riep Kökçü richting de duizenden fans. Daarna zong hij het nummer dat dit seizoen zo vaak in De Kuip klonk. "Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag. We zullen ze laten beven, ze zullen wat beleven!"

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens leidde Kökçü het publiek bij het zingen van Super Feyenoord. Ook was een hoofdrol weggelegd voor Lutsharel Geertruida, die normaal niet vaak voor de camera verschijnt. Toen het even stil viel, riep Kökçü: "Hey DJ! Het is stil! Laat ons even gek gaan!"