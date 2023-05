Kraay jr. spreekt verbazing uit over Feyenoord en Slot: 'Waarom doen jullie dan zo spastisch?'

De toekomst van Arne Slot zal de gemoederen nog wel even flink bezighouden in en rond De Kuip. Hoewel algemeen directeur Dennis te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie heeft gezegd dat er nog geen aanbieding is binnengekomen voor Slot, is het nog maar de vraag of de succestrainer ook volgend seizoen nog voor de groep staat in Rotterdam. Dat heeft ook grotendeels te maken met Slot zelf. Hij heeft zich immers nog niet uitgelaten over waar hij volgend seizoen trainer is. Hans Kraay jr. verbaast zich daarover.

Slot loodste Feyenoord dit seizoen op indrukwekkende wijze naar de landstitel. De voorsprong op PSV is acht punten en Ajax heeft zelfs dertien punten minder dan de lijstaanvoerder uit Rotterdam. Tel daar de finale van de UEFA Conference League in het afgelopen seizoen én de recente prestaties in de Europa League bij op en je komt tot de conclusie dat Slot nogal wat teweeg heeft gebracht sinds zijn komst. Dat is uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Te Kloese bevestigde dat Leeds United zich begin dit kalenderjaar had gemeld voor Slot en nu wordt Tottenham Hotspur nadrukkelijk genoemd als eventuele nieuwe bestemming voor de oefenmeester.

Artikel gaat verder onder video

Kraay jr. vindt het tijd dat Slot duidelijkheid verschaft over zijn toekomst. “Jullie zijn een weg ingeslagen. Slot heeft nog een tweejarig contract. Jullie zeggen dat de club nog niet is benaderd, maar waarom doen jullie dan zo spastisch als directeur en Slot? ‘Ik kan er nog niks over zeggen’, reageert hij als hij wordt gevraagd of hij er volgend jaar nog is. Met andere woorden: het is open. Waarom zeggen jullie niet: hij blijft. En waarom zegt hij dat niet?”, vroeg Kraay jr. zich zondagmorgen hardop af bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN, waar algemeen directeur Te Kloese van Feyenoord ook was aangeschoven. “Wij doen er echt niet heel spastisch over. Wij hebben zijn contract. En als er iets van interesse is, dan zal die club zich bij ons moeten melden en dan gaan we daar ons idee over geven”, stelde Te Kloese.

Kraaij jr. kan er desondanks niet met zijn hoofd bij dat Slot onduidelijk blijft over zijn toekomst. De succestrainer kreeg ook in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Emmen vragen over zijn plannen, maar daar kon én wilde hij opnieuw weinig over kwijt. “De supporters leven in onzekerheid. Die roepen dat Arne moet blijven. Waarom zegt Arne dan niet een keer dat hij blijft?”, aldus Kraay jr. “Dat is voor Arne zijn rekening. Ik kan zeggen dat dit voor ons speelt. We hebben een contractuele overeenkomst. Het is hetzelfde als dat er een speler bij ons onder contract staat. Is er interesse voor een speler, dan moeten clubs zich gewoon bij ons melden”, klonk de uitleg van Te Kloese.

Leeds United

Hoe langer Slot wacht met een besluit over zijn toekomst, hoe nadrukkelijker de geruchten zullen worden. De oefenmeester werd een paar maanden geleden al gelinkt aan een vertrek naar de Premier League. Leeds United zag in Slot de perfecte kandidaat om de club op het hoogste niveau te houden. “Hij heeft natuurlijk een grote bewondering voor de Engelse competitie. Als er een club van buiten komt en die zegt dat je goed bezig bent en je graag wil hebben, dan streelt dat. Dat is een bevestiging dat je goed bezig bent. Maar hij wilde niet naar Leeds. Ik denk dat dat een hele goede beslissing is geweest”, vertelde Te Kloese.