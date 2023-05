Kunstmatige intelligentie wijst drie Eredivisie-spelers aan als potentiële opvolger Busquets bij Barcelona

Sergio Busquets kondigde woensdag zijn vertrek bij FC Barcelona aan. Inmiddels wordt in Spanje volop gediscussieerd over zijn potentiële opvolger in het elftal van trainer Xavi Hernández. Het Spaanse Olocip raadpleegde zelfs kunstmatige intelligentie en concludeerde daaruit dat drie mogelijke vervangers van de routinier dit seizoen in de Eredivisie rondlopen.

Het bedrijf, waarmee voormalig Real Madrid-speler Esteban Granero met twee AI-professoren probeert voetbal en wetenschap met elkaar te verenigen, komt in totaal met vijf kandidaten voor Barcelona op de proppen. Het 'Nederlandse' drietal wordt keurig verdeeld over de traditionele top-drie. Zowel Ibrahim Sangaré (PSV), Edson Álvarez (Ajax) als Orkun Kökçü (Feyenoord) komen namelijk bovendrijven uit de analyse die Olocip maakte. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een datamodel waarmee de impact van een speler op een elftal met een waarde wordt uitgedrukt.

Uit de 'meer dan 1400 verdedigende middenvelders' die Olocip op die manier tegen het licht hield, komen naast het Eredivisie-drietal ook Martín Zubimendi (Real Sociedad) en Declan Rice (West Ham United) bovendrijven. Van alle vijf de kandidaten lijkt Kökçü volgens het computermodel in aanvallend opzicht de beste keuze te zijn en bovendien is de Feyenoorder volgens het computermodel ook de goedkoopste van de drie met een voorspelde marktwaarde van ruim 27 miljoen euro.

In defensief opzicht is Ajacied Álvarez echter de beste optie volgens het model. Hij zou volgens de berekeningen echter ruim 20 miljoen euro duurder zijn dan Kökçü, een belangrijk criterium voor het armlastige Barcelona. De geschatte waarde van Sangaré ligt met 44,5 miljoen dicht bij die van Álvarez. Niet geheel verrassend zijn de andere twee opties een stuk duurder; Zubimendi zou de club ruim 59 miljoen euro kosten, terwijl Rice' transferwaarde zelfs op 100 miljoen zou liggen.