Kuyt aast op eerherstel na mislukt avontuur in Den Haag: 'Die ambitie is er nog steeds, maar...'

Dirk Kuyt kende een nogal ongelukkige start als hoofdtrainer in het professionele voetbal. De oud-speler van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en Liverpool werd vorig jaar aangesteld als nieuwe trainer van ADO Den Haag en moest de club naar de Eredivisie zien te loodsen, maar het huwelijk liep uit op een teleurstelling. Kuyt stond binnen een paar maanden op straat. Hij hoopt met ingang van volgend seizoen weer ergens aan de slag te kunnen gaan.

ADO Den Haag was vorig seizoen hard op weg naar een rentree in de Eredivisie, maar in een knotsgekke finale van de nacompetitie tegen Excelsior ging het toch nog helemaal mis. De Hagenaren liepen een startbewijs voor de Eredivisie mis en konden zich zodoende opmaken voor nóg een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Het was aan Kuyt de taak om de club weer op de rails te krijgen, maar hij kon na een teleurstellende eerste seizoenshelft al in november zijn spullen pakken.

Kuyt aast daarom op eerherstel. “Ik hoop komend seizoen weer een mooie uitdaging aan te kunnen gaan”, vertelt hij voor de camera van ESPN. “Daar heb ik heel veel zin in en energie voor. Of er iets loopt? Ik ben me meer aan het oriënteren wat de mogelijkheden kunnen zijn. Het is na mijn eerste stap wel belangrijk dat de tweede stap een goede is. Daarin ben ik me aan het oriënteren wat de juiste keuze dan zou kunnen zijn, of dat nou hoofdtrainer of assistent is.”

1908.nl meldde begin deze week dat Kuyt in aanloop naar het treffen tussen Excelsior en Feyenoord zou gaan meelopen bij zijn oude club. Kuyt, die Feyenoord in 2017 met een hattrick in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo hoogstpersoonlijk de eerste landstitel sinds 1999 bezorgde, kijkt met een goed gevoel terug op zijn ‘snuffelstage’ bij Arne Slot en diens staf. Het valt niet uit te sluiten dat Kuyt binnenkort zelf aan de slag gaat als assistent. “Ik denk dat ik in het begin heel erg heb uitgesproken dat ik ambieer om hoofdtrainer te zijn. Die ambitie is er zeker nog steeds, dat is niet veranderd.”

“Maar mocht de juiste functie voor mij niet voorbijkomen, dan denk ik dat het voor mij ook heel goed kan zijn om assistent van een hoofdtrainer te zijn”, vervolgt Kuyt. Dat hoeft niet noodzakelijk bij een grote club te zijn. “Vooral bij een trainer waar ik mij in de visie heel goed kan aansluiten. Dan zou een grote club alleen maar iets extra’s kunnen zijn.”