Kwakman looft Feyenoord en trekt vergelijking met Ajax: 'Het is een cliché van heb ik jou daar, maar...'

Feyenoord is kampioen van Nederland. De voorsprong op PSV is acht punten en op Ajax momenteel zelfs zestien, al spelen de Amsterdammers dinsdagmiddag nog wel het restant van het gestaakte duel met FC Groningen. Dat de Rotterdammers op zo’n ruime afstand kampioen zijn geworden, dat werd bij aanvang van dit seizoen niet voor mogelijk gehouden. Kees Kwakman is van mening dat het verschil al in de zomer werd gemaakt.

Feyenoord heeft dit seizoen een uitmuntende prestatie neergezet. Niet in de laatste plaats omdat het na afloop van vorig seizoen een groot aantal sterkhouders zag vertrekken. Tyrell Malacia vertrok naar Manchester United, Luis Sinisterra beloonde een ijzersterk seizoen met een transfer naar Leeds United en Benfica haalde Fredrik Aursnes uit De Kuip. Feyenoord-trainer Arne Slot leek opnieuw te moeten beginnen, maar dankzij een sterke transferperiode kon hij al snel bouwen aan een nieuwe succesploeg.

“Hoe je het ook wendt of keert, het gaat er om dat je goede spelers haalt”, was Kwakman zondagavond tijdens Dit was het Weekend op ESPN stellig. “Het klinkt heel erg simpel en het is een cliché van heb ik jou daar, maar je hebt gezien hoe het dit jaar in Amsterdam is gegaan qua nieuwe spelers.” Ajax raakte evenals Feyenoord veel belangrijke krachten kwijt aan het buitenland, maar had een stuk meer geld te besteden op de transfermarkt. De afgetreden landskampioen kijkt echter terug op een beroerde transferzomer. Feyenoord daarentegen niet. “Feyenoord is een hoop kwijtgeraakt, maar de nieuwe spelers die ze hebben gehaald zijn bijna allemaal een schot in de roos.”

Dé sleutel tot succes

Kenneth Pérez is van mening dat Feyenoord vooral in 2021 uitstekende zaken deed. De Rotterdammers baarden opzien door Slot weg te halen bij AZ en die zet bleek eveneens een schot in de roos. Volgens Kwakman deed Pérez bij de start van dit seizoen wél de voorspelling dat Feyenoord kampioen zou worden. De aanwezigheid van Slot noemde de Deen als voornaamste reden. “Ik vind juist dat Slot de beste transfer is die Feyenoord heeft gedaan. De constante factor bij de drie topclubs was de trainer van Feyenoord. Hij was er al een jaar en Schreuder en Van Nistelrooij moesten nog beginnen. Het is ook gebleken dat in ieder geval Slot vakwerk heeft geleverd.”

De prestaties van Slot in Rotterdam zijn niet onopgemerkt gebleven en het is daarom de vraag of hij ook volgend seizoen nog voor de groep staat. Pérez denkt dat een vertrek van de trainer een grote aderlating zou zijn voor Feyenoord. “Als hij nou weggaat, dan vul ik Feyenoord waarschijnlijk weer als derde in. Ik denk écht dat hij het verschil heeft gemaakt.”