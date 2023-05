Kwakman tipt PSV: 'Er moeten nog veel dingen beter, maar hij speelde een paar jaar terug nog bij de amateurs'

Als Kees Kwakman het voor het zeggen had gehad bij PSV, dan was hij komende zomer voor de komst van Milan van Ewijk gegaan. De oud-speler van onder meer FC Volendam en FC Groningen is onder de indruk van de vleugelverdediger van sc Heerenveen en van mening dat hij een goede versterking is voor de Eindhovenaren.

Sc Heerenveen kende een prima start van het seizoen, maar slaagde er niet in die een passend vervolg te geven. De Friezen staan momenteel op de achtste plek en die zou weliswaar deelname aan de play-offs voor Europees voetbal betekenen, maar de strijd om het vierde ticket ligt nog volledig open. De ploeg van trainer Kees van Wonderen heeft momenteel één punt meer dan RKC Waalwijk, terwijl NEC en Go Ahead Eagles op respectievelijk vier en vijf punten volgen.

Artikel gaat verder onder video

Een goed resultaat zondagmiddag op bezoek bij PSV is dus meer dan welkom voor sc Heerenveen. De ogen zullen tijdens het treffen in Eindhoven ongetwijfeld gericht zijn op Van Ewijk. De rechtsback is dit seizoen een van de lichtpuntjes in Friesland en is de afgelopen maanden al meermaals in verband gebracht met een overstap naar PSV. “Het gaat natuurlijk heel vaak over Van Ewijk. Zitten de andere clubs nou te snurken of is hij gewoonweg te duur? Wat denk jij, Kees?”, vroeg Jan Joost van Gangelen in het programma De Eretribune op ESPN aan Kwakman.

De analist denkt niet dat dat de topclubs in Nederland zitten te slapen, maar dat vooral het prijskaartje een belangrijke rol speelt. “Ik denk dat Heerenveen deze spelers altijd heel goed verkoopt voor de juiste prijs. Dat zal eventjes duren.” Van Gangelen denkt dat Van Ewijk ‘fluitend’ mee zou kunnen bij Ajax of PSV. Fluitend wil Kwakman niet zeggen, maar hij deelt de mening dat de rechtsback een versterking zou zijn voor de huidige nummer twee van Nederland. “Je hebt dan toch het idee dat het meer de Dumfries-route moet gaan worden. Ja, ik zou het wel aandurven als ik PSV was. Ik denk dat hier ook echt nog wel potentie in zit. Er moeten nog veel dingen beter, maar deze jongen speelde drie, vier jaar geleden nog bij de amateurs.”

Dat PSV-trainer Ruud van Nistelrooij zoekende is op de rechtsbackpositie blijkt ook uit zijn opstelling voor het thuisduel met sc Heerenveen. Vorige week koos Van Nistelrooij in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard nog voor Jordan Teze, vanmiddag krijgt Philipp Mwene de voorkeur. Kwakman is echter niet ‘echt overtuigd’ van de Duitse vleugelverdediger.

Zet Van Ewijk vanmiddag een volgende stap richting een transfer naar PSV? De ontmoeting in het Philips Stadion is te volgen via ons liveverslag.