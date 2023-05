Lang wordt terechtgewezen bij Club Brugge na misdragingen in kraker

Club Brugge verloor zondagmiddag met 3-1 van koploper RC Genk en dat betekende een vervelend begin van de play-offs, waarin de formatie van Noa Lang op de vierde plaats staat. Bij een overwinning was de achterstand op de koploper nog slechts vijf punten geweest, maar door het verlies is een titel definitief uit zicht. Lang kreeg na het duel een standje van zijn coach Rik De Mil.

Niet alleen was de excentrieke buitenspeler continu aan het klagen bij arbiter Lawrence Visser, ook kreeg hij een donkergele kaart voor een harde tackle op Bilal El Khannous. Duidelijk geïrriteerd liep hij over het veld en dat gedrag viel niet in goede aarde bij zijn coach De Mil, die ook zag dat Lang zijn directe tegenstander Daniel Munoz liet lopen bij de gelijkmaker van RC Genk.

"Ik zei Noa dat hij te veel met de ref en randzaken bezig was. Daar moet hij uit leren. Kijk, Noa kan goed voetballen en trekt bij momenten onze ploeg over de streep, maar in topmatchen moet je gefocust zijn op de opdrachten op het veld”, reageerde De Mil bij Sporza op de negatieve hoofdrol voor de buitenspeler. “De afspraken moeten beter worden nagekomen”, doelde hij op het meelopen met Munoz.

Bondscoach Ronald Koeman liet Lang bij zijn eerste selectie ondanks een flink aantal afvallers links liggen. Of het gedrag van de buitenspeler daar mee te maken heeft, is onduidelijk. Lang reageerde destijds via Instagram met een emoticon, waarmee hij liet blijken niet te snappen te zijn gepasseerd door Koeman. Ondanks dat hij de afgelopen twee maanden een prima vorm etaleerde, zal dit topduel niet hebben meegeholpen om in beeld te komen bij Oranje.

De Mil vond overigens dat Club Brugge wel meer had verdiend dan de uiteindelijke 3-1 nederlaag. "Na rust was het veel moeilijker voor ons om de lijnen dicht bij elkaar te houden. En onze efficiëntie in beide zestien meters was niet goed genoeg. Dan weet je dat het moeilijk wordt op Genk. We hadden ons voetbal uit de eerste helft 90 minuten moeten kunnen doortrekken”, zei de oefenmeester, die weet dat de Belgische titel uit beeld is. "Maar het is ook niet zo dat onze volledige play-offs nu aan diggelen liggen. We hebben duidelijke doelen gesteld en zullen daar nu stap voor stap aan werken."