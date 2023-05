Noa Lang afgemaakt na cruciale nederlaag Club Brugge: 'Wat een schandaal voor Club'

Noa Lang heeft zondagavond een slechte beurt gemaakt bij de fans van Club Brugge. De aanvaller verloor met zijn club met 2-1 op bezoek bij KRC Genk en doet niet meer mee voor het kampioenschap in de Jupiler Pro League. Vooral de houding van Lang wordt niet gewaardeerd in Brugge.

Club Brugge wist dat het van koploper Genk moest winnen om nog terug te keren in de titelstrijd. Dat lukte echter niet in de Cegeka Arena. De gasten uit Brugge begonnen nog wel goed en kwamen via Hans Vanaken al na negen minuten spelen op voorsprong. Daarna ging het helemaal mis en liep Genk via Daniel Muñoz, Mark McKenzie en Joseph Paintsil uit naar een 3-1 overwinning. Door de zege staat Genk nu elf punten voor op titelhouder Brugge.

Tijdens de wedstrijd meldden meerdere kijkers van de wedstrijd zich al op Twitter. Daar sprak men schande van het gedrag van Lang, die een gele kaart kreeg op bezoek bij Genk. De Nederlander mocht van trainer Rik Demil wel de volledige wedstrijd blijven staan. Daar waren de fans niet zo blij mee. 'Gefrustreerd klein kind. Wat een schandaal voor Club, die man', was een van de veelzeggende reacties op het optreden van de Oranje-international.

Wat een zielige voetballer is die Noah Lang seg? 🙄

Komediant en aansteller eerste klas.#gnkclu — Tom (@tremans) April 30, 2023

Misschien is #NoaLang een goede voetballer maar ik ga zijn maniertjes echt niet missen als hij onze competitie die hij toch wat minnetjes vindt achter zich laat. #gnkclu — Pierre Hellebaut 🤭 (@PierreHellebaut) April 30, 2023

Ik heb nu al medelijden met het kind van Noa Lang. Het moet je vader maar zijn. Marginaler vind je ze niet op de Belgische velden.. #GnkClu — Flip ⭑⭑ (@Lxmpard) April 30, 2023