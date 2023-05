Leeds United in paniek: 'Big Sam moet club van Struijk en Summerville in Premier League zien te houden'

Leeds United staat op het punt om voor de tweede keer dit seizoen van trainer te gaan wisselen. Volgens diverse Engelse media wordt de Spanjaard Javi Gracia dinsdag nog ontslagen en heeft de club van Crysencio Summerville en Pascal Struijk bovendien al een ervaren opvolger klaarstaan.

Gracia zit nog maar sinds februari op de bank bij de huidige nummer zeventien van de Premier League. Hij was destijds de opvolger van de Amerikaan Jesse Marsch en kende een aardige start door zeven punten uit zijn eerste vier duels te verzamelen. Van de zeven wedstrijden daarna werd er echter nog maar eentje gewonnen, waardoor de ploeg vier wedstrijden voor het einde van de competitie slechts op doelsaldo op de 'veilige' zeventiende plaats bivakkeert.

Zodra Gracia aan de kant is geschoven, zal Sam Allardyce zijn plaats in de dugout over moeten gaan nemen, zo weten de Engelse media bovendien te melden. De 68-jarige coach zit sinds zijn vertrek bij West Bromwich Albion in 2021 zonder werk, maar krijgt de taak om Leeds voor de Premier League te behouden. In het verleden slaagde hij er in om degradatie te voorkomen bij zowel Sunderland als Crystal Palace, waardoor de beleidsbepalers bij Leeds in de voormalig Engels bondscoach de juiste man voor de klus zien. Gracia zou bovendien niet de enige zijn die het veld moet ruimen in Leeds. Ook de positie van technisch directeur die hem aanstelde, Victor Orta, is volgens The Guardian "steeds onzekerder".

Loodzwaar programma

Allardyce mag zich, als hij inderdaad aan de slag gaat in Leeds, direct gaan opmaken voor een pittig seizoenseinde. Komende zaterdag gaat de club op bezoek bij koploper Newcastle United. Vervolgens speelt Leeds een week later thuis tegen nummer drie Newcastle United, waarna het in de voorlaatste speelronde een uitwedstrijd speelt tegen West Ham United, de tegenstander van AZ in de halve finale van de Conference League. Op de laatste speelronde speelt Leeds opnieuw een thuisduel, tegen de huidige nummer zes Tottenham Hotspur.