Lucas Ocampos doet boekje open over gebrek aan professionaliteit bij Ajax: 'Dat was krankzinnig'

Lucas Ocampos heeft in gesprek met Relevo teruggeblikt op zijn mislukte periode bij Ajax. De 28-jarige aanvaller had hoge verwachtingen van zijn Amsterdam, maar keerde al na een half jaar terug naar Sevilla. De manier waarop hij bij Ajax is behandeld, steekt hem nog altijd.

Ocampos is naar eigen zeggen het slachtoffer van de interne problemen bij Ajax. "Ik heb nooit om een speciale behandeling gevraagd en wilde alleen beetje respect. Ze kunnen veel over mij zeggen, maar ik ben altijd een goede professional geweest. Ik heb nooit geklaagd of ruzie gehad met iemand. Tot de laatste dag heb ik geprobeerd een goede professional te zijn. Toen ik erachter kwam dat ik niet meer zou spelen, trainde ik alleen en kwam ik altijd opdagen. Er waren dagen dat er niemand was als ik aankwam. Ik deed mijn werk en wat er gebeurde was niet aan mij."

De komst van Ocampos had nogal wat voeten in de aarde. Ajax wilde de aanvaller kopen van Sevilla, maar daar stak de raad van commissarissen een stokje voor. Uiteindelijk werd Ocampos op huurbasis overgenomen van Sevilla. "Ik betaalde de tol voor hun interne problemen. Ik ging van Sevilla naar Ajax, een historische club die bekendstaat om zijn successen. Het gebrek aan professionaliteit was in die zin krankzinnig. Ik kon daarna niet meer terug, ook al wilde ik dat wel", aldus Ocampos.

De aanvaller keerde in januari alsnog terug naar Sevilla en hervond daar het voetbalgeluk. Waar de Argentijn bij Ajax nauwelijks aan spelen toekwam, is hij in Zuid-Spanje een gewaardeerde kracht, Over twee dagen speelt Ocampos met Sevilla de finale van de Europa League tegen AS Roma. "Het kan snel gaan in het voetbal. Enkele maanden geleden trainde ik nog alleen en zat ik in een kleedkamer voor jeugdspelers in Nederland. Er waren dagen dat ik niet kon trainer omdat de fysiotherapeuten en fysieke trainers niet kwamen opdagen. Nu sta ik in de finale van de Europa League met Sevilla, de club waar ik van hou en waar ik me thuis voel."