Makkelie ontneemt Marcos Acuña de Europa League-finale om bizarre reden

Een opmerkelijk moment in de verlenging van de Europa League-wedstrijd tussen Sevilla en Juventus. Scheidsrechter Danny Makkelie kende een opvallende kaart toe aan Marcos Acuña, die de finale tegen AS Roma daardoor moet missen.

Het moment deed zich voor in de 115e minuut, toen de eindstand (2-1 zege voor Sevilla) al was bereikt. Acuña nam een ingooi en wilde de bal naar achteren werpen. Daar stond Nemanja Gudelj, die Acuña opriep om naar voren te gooien. Een felle discussie ontstond en in de ogen van Makkelie was Acuña te veel tijd kwijt aan de ingooi. Daardoor kreeg hij een tweede gele kaart en dus een rode. Normaliter is de Argentijn dus geschorst voor de finale.

Artikel gaat verder onder video

Na de rode kaart was Acuña woedend op met name Gudelj. Zijn afwezigheid betekent wellicht wel goed nieuws voor Karim Rekik, die de kans op een basisplaats in de finale ziet stijgen. Op woensdag 31 mei treffen Sevilla en Roma elkaar in Boedapest.

