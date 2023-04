Foutenfestival nekt Ten Hag, Sevilla op weg naar volgende eindzege

Manchester United heeft in en tegen Sevilla een pak slaag gekregen: 3-0. De ploeg van Erik ten Hag deed dit vooral zichzelf aan met twee dramatische fouten van Harry Maguire en David de Gea. Youssef En-Nesyri profiteerde van beide fouten en schoot zijn ploeg naar de halve finale.

Vorige week werd het 2-2 op Old Trafford, een onnodig gelijkspel voor de ploeg van Ten Hag. In die wedstrijd vielen Lisandro Martínez en Raphaël Varane uit, daarom moest Manchester United donderdagavond met ander centraal duo spelen. Victor Lindelöf en Maguire mochten in de basis starten, de Engelsman viel vorige week ook al in en maakte ongelukkig een eigen goal. Net zoals Tyrell Malacia.

Maguire speelde donderdagavond in de return ook niet zijn beste wedstrijd, want bij de eerste goal van Sevilla ging de aanvoerder van The Red Devils gruwelijk in de fout. De Gea speelde de verdediger aan en die treuzelde aan de bal. En-Nesyri ging er met de goal vandoor. Even later werd ook de 2-0 gemaakt door Lucas Ocampos, maar de VAR greep in en de goal werd afgekeurd.

Die 2-0 kwam er in de tweede helft alsnog door Loïc Badé uit een corner van Ivan Raktic. De Kroaat gaf de bal goed voor op de verdediger van Sevilla en die kopte heel goed binnen achter keeper De Gea. In de tweede helft mocht sterspeler Marcus Rashford invallen om goals te maken en ook Wout Weghorst werd van stal gehaald om een doelpunt te forceren. Maar dat kwam er niet.

Het foutenfestival bleef maar doorgaan bij de ploeg van Ten Hag, want ditmaal ging De Gea in de fout. De keeper kwam uit zijn goal en liet de bal van zijn voet stuiteren, daarvan kon En-Nesyri opnieuw profiteren en zijn tweede van de avond maken.

Door deze nederlaag ligt de druk wat meer op de competitie bij Manchester United, want via die weg moet nu het Champions League-ticket bemachtigd worden. Ook valt er nog maar één prijs te winnen voor de ploeg van Ten Hag met de FA Cup. Het sprookje van drie prijzen in één jaar is in ieder geval voorbij. Recordwinnaar Sevilla gaat door naar de halve finale en kan het dramatische seizoen redden met een zevende eindzege in de Europa League.