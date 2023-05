Man United komt blunder De Gea niet te boven en bezorgt West Ham heerlijke AZ-generale

Het Manchester United van Erik ten Hag is er zondagavond niet in geslaagd de derde plaats in de Premier League over te nemen van concurrent Newcastle United. Nadat The Magpies eerder op de dag in eigen huis onderuit gingen tegen Arsenal, ging United 's avonds in Londen met 1-0 onderuit tegen aankomend AZ-tegenstander West Ham United, dat optimaal profiteerde van een enorme blunder van doelman David De Gea.

De zondag begon nog zo goed voor Ten Hag en zijn ploeg, die Newcastle in eigen huis het onderspit zagen delven tegen nummer twee Arsenal. Tegen West Ham kreeg United de kans om de concurrent weer voorbij te steken en beslag te leggen op de derde plaats. Ten Hag posteerde ten opzichte van het verloren duel met Brighton van afgelopen donderdag beide Nederlanders Wout Weghorst en Tyrell Malacia weer eens in zijn basiself.

Artikel gaat verder onder video

De fans in Londen kregen een sterker United te zien in de openingsfase, maar kansen op een treffer waren niet besteed aan Antony, Christian Eriksen en Marcus Rashford, die met een schot op de buitenkant van de paal nog het dichtst bij kwam. Aan de andere kant stichtte West Ham nauwelijks gevaar, maar bij de eerste de beste poging was het direct raak. De Gea verkeek zich op een houdbaar schot van Saïd Benrahma en zag de bal tot zijn afgrijzen via zijn handen in het doel vliegen: 1-0.

Op slag van rust was diezelfde Benrahma ook bij het tweede gevaarlijke moment betrokken. De aanvaller schoot van dichtbij tegen de arm van verdediger Victor Lindelöf, maar de arbitrage wees de appellerende West Ham-spelers terecht. Lindelöf hield zijn arm langs het lichaam, zo luidde de lezing, dus een strafschop ging niet door.

Na rust ging het spel op en neer, maar bleven grote kansen aan beide zijden lange tijd uit. Na een klein uur zat het erop voor Weghorst, die plaats moest maken voor Anthony Martial. Sterker werd United er echter niet op, en West Ham liet verschillende kansen op de 2-0 onbenut. Tomas Soucek leek die bevrijdende treffer wel te maken, maar werd na zijn rake kopbal teruggefloten wegens buitenspel.

Ten Hag bracht met Marcel Sabitzer en Jadon Sancho nog twee verse krachten en voegde daar kort voor het einde ook Diogo Dalot en Fred aan toe. Met de wissels ging United in de acht (!) minuten toegekende blessuretijd op zoek naar een late gelijkmaker. Die zou er echter niet meer komen, waardoor Ten Hag voor de tweede keer op rij een uitduel met minimale cijfers verliest.

Door de nieuwe nederlaag blijft Manchester United op de vierde plaats staan in de Premier League, met twee punten minder dan Newcastle United. Het in vorm verkerende Liverpool, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft, volgt de ploeg van Ten Hag nu op een enkel punt. Ook Brighton is nog niet kansloos, de club die twee wedstrijden minder speelde dan United heeft maar twee verliespunten minder.

Voor West Ham betekent de zege dat het met nog drie wedstrijden te spelen nagenoeg veilig is; de voorsprong op nummer achttien Nottingham Forest bedraagt nu zeven punten. De ploeg van voormalig Manchester United-trainer David Moyes richt het vizier nu op AZ, dat komende donderdag afreist naar Londen voor de heenwedstrijd in de halve finale van de Conference League.