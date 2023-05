Manchester City-aanvaller Foden gaat viraal met uitnodiging richting Juventus-icoon Del Piero

Phil Foden bleef dinsdagavond 90 minuten op de bank tijdens de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en zijn club Manchester City. Na afloop betrad hij toch even het veld in het verder nagenoeg lege stadion om een balletje te trappen, tot genoegen van Juventus-icoon Alessandro Del Piero.

De Italiaan stond als analist voor het Italiaanse Sky Sport langs het veld en stak zijn bewondering voor de balbehandeling van Foden niet onder stoelen of banken. De inmiddels 48-jarige Del Piero genoot zichtbaar van de manier waarop Foden een hoge bal in één keer panklaar legde.

Del Piero admiring Phil Foden 🤩🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

pic.twitter.com/DRzfknIIQE — Alfie (@StretfordNews7) May 9, 2023

Foden merkte op een gegeven moment op dat Del Piero langs het veld stond en maakte een uitnodigend gebaar in diens richting. Del Piero sloeg de uitnodiging breed lachend af. De beelden van het korte onderonsje zijn onder meer te zien op Reddit.

Del Piero beëindigde in 2015 zijn lange loopbaan als speler van het Indiase Delhi Dynamos. Hij maakte vooral furore in het shirt van Juventus, waar hij tussen 1993 en 2012 onder contract stond. Met De Oude Dame werd Del Piero zes keer Italiaans kampioen en versloeg hij Ajax na strafschoppen in de Champions League-finale van 1996. In 2006 was hij voornamelijk als invaller aanwezig toen Italië in Duitsland wereldkampioen werd, mede door een treffer van Del Piero in de verlenging van de halve finale tegen het gastland.