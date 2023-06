Manchester City meldt zich bij Chelsea, Tielemans neemt beslissing over toekomst

Manchester City is volgens diverse media in gesprek met Chelsea over een zomerse transfer van Mateo Kovacic. De 29-jarige middenvelder wordt bij de kampioen van Engeland mogelijk de opvolger van Ilkay Gündogan, die binnenkort naar verwachting gebruik gaat maken van zijn transferstatus.

Chelsea houdt deze zomer een grote schoonmaak en Kovacic is een van de spelers die zou mogen vertrekken. De Kroatische middenvelder zou al toestemming hebben gekregen om te praten met Manchester City en zou een stap naar het Etihad Stadium bovendien zien zitten. Het is de verwachting dat de onderhandelingen tussen de clubs over een transfersom geen problemen zullen opleveren.

Artikel gaat verder onder video

Kovacic streek in 2018 naar bij Chelsea en heeft in de afgelopen vijf jaar 142 wedstrijden in de Premier League gespeeld. Zijn contract bij de Londense club loopt nog één jaar door. Naast Manchester City zouden ook Bayern München en Manchester United de middenvelder op het lijstje staan. Concrete interesse hebben deze clubs echter nog niet getoond.

Tielemans

Zoals verwacht heeft Youri Tielemans zijn vertrek bij Leicester City aangekondigd. De Belgische middenvelder kon The Foxes dit seizoen niet behoeden voor degradatie. Het is niet bekend waar Tielemans zijn loopbaan voortzet. Omdat hij over een aflopend contract beschikt, kan hij transfervrij worden opgepikt.