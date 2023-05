Manchester United heeft knoop over Wout Weghorst doorgehakt

Wout Weghorst is bezig aan zijn laatste weken in dienst van Manchester United. Onder meer het doorgaans goed geïnformeerde Manchester Evening News meldt dat de Engelse topclub heeft besloten om niet verder te gaan met de dertigjarige spits.

Manchester United huurt Weghorst sinds januari van Burnley. Er is geen (verplichte) koopoptie in de huurovereenkomst opgenomen, waardoor de club van trainer Erik ten Hag moet plaatsnemen aan de onderhandelingstafel om de Oranje-international definitief over te nemen. Dat is Manchester United echter niet van plan.

Artikel gaat verder onder video

Weghorst werd na het vertrek van Cristiano Ronaldo als noodverband naar Old Trafford gehaald. Door de blessure van Anthony Martial speelde de Nederlandse aanvaller na zijn komst bijna alles. Inmiddels is hij door Ten Hag naar de bank verwezen en moet hij genoegen nemen met korte invalbeurten.

Mede door het vertrek van Weghorst moet Manchester United in de zomer op zoek naar een nieuwe spits. Harry Kane zou bovenaan het wensenlijstje van The Red Devils staan. Onder meer Victor Osimhen (Napoli) en Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) worden ook genoemd als potentiële doelwitten.