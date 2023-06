Manchester United maakt Ten Hag blij met nieuw contract voor zijn oogappel

De toekomst van Diogo Dalot ligt bij Manchester United. Het contract van de 24-jarige rechtsback is opengebroken en verlengd tot de zomer van 2028. Dat is goed nieuws voor Erik ten Hag.

De Nederlandse trainer wil Dalot namelijk absoluut niet kwijt. En dat gaat ook niet gebeuren, want de Portugees heeft zijn handtekening deze woensdag onder het nieuwe contract gezet. Manchester United heeft het nieuws via de officiële kanalen wereldkundig gemaakt.

Onder Ten Hag kwam Dalot dit seizoen tot 42 wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists. Op de rechtsbackpositie heeft hij concurrentie van Aaron Wan-Bissaka, die na de WK-break is opgeleefd. Het is nog onduidelijk of Wan-Bissaka ook volgend seizoen op Old Trafford is te bewonderen, al beschikt hij wel over een doorlopend contract.

Met de contractverlenging van Dalot heeft Ten Hag een zorg minder richting het nieuwe seizoen. De oud-trainer van Ajax hoopt vurig dat de clubleiding de komende maanden een nieuwe spits aan zijn selectie toevoegt. Harry Kane zou bovenaan het wensenlijstje van Ten Hag staan, terwijl ook de namen van onder meer Gonçalo Ramos en Victor Osimhen vallen in Manchester.