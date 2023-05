Manfred Ugalde schittert bij ruime zege FC Twente; Sparta maakt vier doelpunten

FC Twente heeft zich zondagmiddag in stijl verzekerd van de vijfde plaats in de Eredivisie. De formatie uit Enschede won met liefst 0-5 bij RKC Waalwijk en behoudt met nog één speelronde voor de boeg haar voorsprong van vijf punten op achtervolger Sparta Rotterdam, dat gelijktijdig met 4-1 zegevierde over SC Cambuur.

RKC Waalwijk - FC Twente 0-5

Twente begon uitstekend aan de wedstrijd in het Mandemakers Stadion. Etienne Vaessen had in de tiende minuut geen antwoord op een schot van Virgil Misidjan, waarna Manfred Ugalde de rebound oppikte en Gijs Smal in staat stelde de 0-1 te maken. Ugalde kreeg bij Twente in de punt van de aanval de voorkeur boven Ricky van Wolfswinkel en beschaamde het vertrouwen van trainer Ron Jans niet: op slag van rust tekende de twintigjarige spits uit Costa Rica op aangeven van Michal Sadílek voor de 0-2.

Twente had ook na de onderbreking weinig te duchten van RKC en liep uiteindelijk ver weg van de thuisploeg. Ramiz Zerrouki tikte in de vijftigste minuut de 0-3 binnen na een hachelijke situatie voor het doel, waarna Sadílek een kwartier voor tijd voor de 0-4 zorgde na een lage voorzet van Smal. Julio Pleguezuelo bepaalde vier minuten voor tijd uiteindelijk de eindstand op 0-5.

Sparta Rotterdam - SC Cambuur 4-1

Sparta beleefde een valse start voor eigen publiek. Jonathan de Guzmán beging na acht minuten voetballen een overtreding in de eigen zestien, waarna Roberts Uldriķis een strafschop mocht nemen. Nick Olij wist de poging van de spits te keren, maar uit de hoekschop die daarop volgde zette Marco Tol Cambuur met het hoofd alsnog op een 0-1 voorsprong.

Sparta stelde vervolgens nog in de eerste helft orde op zaken. Koki Saito tekende na een halfuur voor de gelijkmaker met een fraai schot, waarna treffers van Mica Pinto en Joshua Kitolano halverwege voor een comfortabele voorsprong zorgden: 3-1. In de tweede helft nam Sparta gas terug en belandde alleen Younes Namli nog op het scorebord.