Mauricio Pochettino tekent bij Chelsea en begint razendsnel aan nieuwe klus

Mauricio Pochettino is de nieuwe trainer van Chelsea. De 51-jarige oefenmeester heeft volgens Fabrizio Romano zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2026. Twee weken geleden werd een mondeling akkoord bereikt. Volgende week start hij al aan zijn nieuwe klus.

Pochettino wordt bij Chelsea de definitieve opvolger van Graham Potter, die begin april op straat werd gezet. Hij trad op zijn beurt in de voetsporen van Thomas Tuchel, die in september werd ontslagen. Frank Lampard zit sinds kort als tussenpaus op de bank bij Chelsea. Hij staat zondag tegen Newcastle United voor de laatste keer langs de zijlijn.

Met Pochettino aan het roer hoopt Chelsea op betere tijden. De Londense club presteerde dit seizoen, ondanks dat er veel geld werd uitgegeven op de transfermarkt, zeer teleurstellend. Er wordt volgend seizoen geen Europees voetbal gespeeld op Stamford Bridge en met een beetje pech zakt Chelsea op de laatste speeldag van de Premier League zelfs naar de veertiende plek.

Pochettino zat sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain vorig jaar zonder club. De Engelse competitie is hem niet onbekend: eerder was hij als trainer werkzaam bij Southampton en Tottenham Hotspur. Luis Enrique en Julian Nagelsmann waren naar verluidt ook in beeld bij Chelsea, maar die namen werden door eigenaar Todd Boehly om meerdere redenen weggestreept.