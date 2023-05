Mees Hoedemakers blijft na degradatie Cambuur actief in Eredivisie

Mees Hoedemakers is ook volgend seizoen in de Eredivisie te bewonderen. De middenvelder van SC Cambuur staat volgens Voetbal International voor een overstap naar NEC.

Hoedemakers is op hoofdlijnen rond met NEC, dat de controlerende middenvelder op transfervrije basis binnenhaalt. Het contract van de 25-jarige Hoedemakers in Leeuwarden loopt komende zomer namelijk af.

Hoedemakers streek in het seizoen 2019/20 op huurbasis neer bij Cambuur en werd een jaar later definitief overgenomen van AZ. Afgelopen zomer stond Hoedemakers in de nadrukkelijke belangstelling van FC Utrecht, maar de club uit Leeuwarden wilde niet meewerken aan een transfer.