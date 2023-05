Messi reageert met mooie woorden op aanstaand vertrek Busquets bij FC Barcelona

Draagt Lionel Messi met ingang van volgend seizoen weer het shirt van FC Barcelona? De Argentijn wordt in ieder geval volop in verband gebracht met een terugkeer naar de club die hij in de zomer van 2021 noodgedwongen inruilde voor Paris Saint-Germain. Mocht Messi daadwerkelijk terugkeren op het oude nest, dan moet hij het wel stellen zonder Sergio Busquets. De middenvelder kondigde woensdagochtend zijn vertrek bij FC Barcelona aan. Messi heeft inmiddels van zich laten horen.

Busquets is ook dit seizoen niet uit de basiself van FC Barcelona-trainer Xavi Hernández weg te denken, maar desondanks stond er lang een groot vraagteken achter zijn toekomst. Xavi maakte er geen moment een geheim van dat hij Busquets dolgraag nog een seizoen zag blijven en het zag er lang ook naar uit dat de routinier zijn contract zou gaan verlengen. Maar woensdagmorgen kwam eindelijk het verlossende woord: Busquets vertrekt na vijftien seizoen bij FC Barcelona.

De Spanjaard wordt, evenals Messi, gelinkt aan een avontuur in Saoedi-Arabië. Wie weet spelen Busquets en Messi vanaf volgend seizoen dus weer voor dezelfde club. Een weerzien in Barcelona komt er in ieder geval niet. Messi heeft op Instagram gereageerd op het aanstaande afscheid van Busquets. “Op het veld altijd met 5 (rugnummer, red.), maar daarbuiten, zowel als speler als persoon, ben je een 10, Busi. Ik wens je het beste in je nieuwe fase en in alles, zowel jij als je familie. Bedankt voor op en buiten het veld. Er waren zoveel momenten die we samen doorbrachten, veel goede en soms ook ingewikkelde.”

Busquets en Messi maakten onderdeel uit van misschien wel het beste FC Barcelona aller tijden. Met Josep Guardiola aan het roer won Barça in 2009 én 2011 de Champions League. In 2015 kroonde FC Barcelona, met Busquets en Messi als onmisbare krachten, zich andermaal tot beste van Europa. De Argentijn vertrok in de zomer van 2021 transfervrij naar PSG, maar keert komende zomer dus misschien wel terug. Daarvoor moet FC Barcelona eerst nog wel een aantal spelers verkopen, om zo ook ruimte te maken in het salarishuis.