'Mislintat slaat dubbelslag met Ajax-talenten, onduidelijkheid over Pierie'

Ajax is druk bezig met het verlengen van het contract van twee jeugdige talenten. De gesprekken met keeper Charlie Setford gaan de goede kant op, terwijl ook Silvano Vos de intentie heeft uitgesproken om langer te blijven. Over Kik Pierie is daarentegen nog veel onduidelijkheid in Amsterdam.

Dat schrijft TransferNieuwsNL. Setford staat te boek als een groot talent, maar heeft een aflopende verbintenis in de Johan Cruijf Arena. De negentienjarige goalie zat al een aantal keer bij de wedstrijdselectie van Ajax, maar het kwam nog niet tot zijn debuut in het eerste elftal. Bij Jong Ajax speelde hij tot dusver zeventien officiële duels, waarin hij slechts driemaal de nul hield. Zijn broertje Tommy Setford maakt eveneens deel uit van de jeugdopleiding.

Vos heeft nog wel een doorlopend contract, maar kan in de zomer van 2024 transfervrij vertrekken als er geen akkoord komt. Over hem zijn ze ook heel content en hij debuteerde ook al in de hoofdmacht van de Amsterdammers. In de bekerfinale tegen PSV kwam hij vlak voor tijd binnen de lijnen in de verlenging.

Pierie weet niet of hij blijft

Of verdediger Kik Pierie, wiens contract nog tot 2024 doorloopt, komend jaar weer te zien is in de Johan Cruijff Arena, is nog niet bekend. Momenteel wordt hij verhuurd aan Excelsior, voor wie hij na veel blessureleed uiteindelijk nog een hoop minuten maakte.

“Ik heb nog een contract voor een jaar bij Ajax. Er is een nieuwe technisch directeur met Sven Mislintat. Ik weet niet wie er in de technische staf komt. Er zijn heel veel externe factoren die kunnen bepalen wat mijn keuze wordt”, zei Pierie in gesprek met Voetbalzone. Een langer verblijf bij Excelsior sloot de verdediger op voorhand overigens niet uit.