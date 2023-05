Mislopen landstitel levert Arsenal wel krankzinnig Engels record op

Arsenal is na het verrassende 1-0 verlies bij Nottingham Forest van zaterdagavond een titelillusie armer, maar een opmerkelijk record rijker. Nog nooit stond een ploeg zó lang bovenaan in de Premier League zonder de landstitel daadwerkelijk binnen te slepen.

Liefst 248 dagen mocht Arsenal zich dit seizoen de trotse koploper van de Premier League noemen. Daarmee mocht de club na lange tijd weer eens dromen van de Engelse titel. In 2004 lukte dat the Gunners voor het laatst. Onder Arsene Wenger werd zelfs een heel seizoen niet verloren, nog altijd een unicum in het Premier League-tijdperk. Het elftal van Wenger ging dan ook de geschiedenisboeken in als The Invincibles.

Artikel gaat verder onder video

Met de 248 dagen aan kop lost Arsenal de vorige recordhouder, Newcastle United, ruimschoots af. Die club, destijds onder leiding van King Kevin Keegan, ging in het seizoen 1995-96 precies 212 dagen aan de leiding. In maart werden The Magpies gepasseerd door de latere kampioen, het Manchester United van Eric Cantona. Twee maanden eerder stond Newcastle nog 12 punten voor op de concurrentie, schreef The Guardian begin mei in de vaste rubriek The Knowledge.

Het clubrecord van Arsenal werd dus ook ruim gebroken dit seizoen. Een jaar voor het behalen van de laatste landstitel verspeelden de Londenaren ook al een lang gekoesterde koppositie. Destijds stond de club 189 dagen bovenaan. Ook in dat seizoen was het Manchester United dat uiteindelijk aan het langste eind trok. Mede dankzij 13 goals van Ruud van Nistelrooij in de laatste acht duels gingen The Red Devils er ook in dat seizoen met de landstitel vandoor.