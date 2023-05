Manchester City kampioen zonder te spelen: oud-NEC'er velt Arsenal en beslist titelstrijd

Manchester City is zaterdagavond zonder te spelen kampioen van Engeland geworden. Arsenal, de laatste club die The Citizens nog konden bedreigen, ging door een doelpunt van oud NEC-aanvaller Taiwo Awoniyi onderuit bij laagvlieger Nottingham Forest.

Arsenal moest winnen van de ploeg van manager Steve Cooper om nog een bedreiging voor de koppositie van City te kunnen vormen, maar slaagde daar niet in. Al binnen twintig minuten keken the Gunners in Nottingham tegen een achterstand aan. Voormalig NEC-aanvaller Awoniyi schoof op aangeven van Morgan Gibbs-White de enige treffer van het duel achter Arsenal-keeper Aaron Ramsdale.

Bij de treffer van Awoniyi zou het zaterdag ook blijven, want Arsenal wist Forest-doelman Kayol Navas niet te passeren. De Costa Ricaan raakte kort voor het einde nog wel geblesseerd en moest nog worden vervangen door Wayne Hennesey. De zege kwam niet meer in gevaar, en dus mag Manchester City zich kampioen van Engeland noemen.

Ook voor de thuisploeg was het resultaat bovendien van groot belang. De promovendus komt op 37 punten en is daarmee zo goed als zeker van lijfsbehoud. Alleen op papier kan nummer achttien Leeds United de ploeg van Cooper nog achterhalen.