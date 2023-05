Misser Janssen breekt Antwerp niet op: Van Bommel zet stap naar landstitel

Antwerp heeft een grote slag geslagen in de strijd om de Belgische landstitel. De ploeg van trainer Mark van Bommel won met 2-1 van KRC Genk en is daardoor de nieuwe koploper. Het verschil is één punt, met nog vier wedstrijden te gaan.

Genk kwam in de twintigste minuut nog op voorsprong: een voorzet van Mike Trésor werd uiteindelijk binnengewerkt door Mark McKenzie. Het leek Antwerp niet mee te zitten, want Vincent Janssen miste vervolgens een penalty die hij zelf had verdiend door een overtreding van Mujaid Sadick. De inzet van Janssen werd gepakt door keeper Maarten Vandevoordt.

In de blessuretijd van de eerste helft mocht Antwerp het nog eens proberen vanaf elf meter, ditmaal na een handsbal van Bryan Heynen. Niet Janssen, maar Toby Alderweireld ging achter de bal staan. De verdediger koos dezelfde hoek, maar scoorde wel. Kort na de pauze liet Sadick zich de bal ontfutselen door Michel-Ange Balikwisha, die de 2-1 maakte.

Twintig minuten voor tijd punterde Tolu Arokodare tegen de paal; in de blessuretijd werd een goal van Daniel Muñoz afgekeurd vanwege een daaraan voorafgaande overtreding van Aziz Ouattara. Zodoende hield Antwerp stand. Een overtreding leverde Trésor diep in de blessuretijd nog een rode kaart op.

Bij Antwerp hadden Janssen en Jurgen Ekkelenkamp een basisplaats. Calvin Stengs viel aan het begin van de tweede helft in; Gyrano Kerk in minuut 83. Voor Van Bommel en de zijnen was het een prachtweek, nadat eerder al de Croky Cup werd gewonnen.