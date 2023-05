Model (22) stalkt bekende voetballers: 'Ik ben bang dat ze op het trainingsveld opduikt'

Een 22-jarige vrouw wordt verdacht van het stalken van meerdere voetballers. De vrouw, Orla Sloan, zou Mason Mount hebben lastiggevallen na een one-night stand en bovendien Ben Chilwell en Billy Gilmour hebben gestalkt. Ze moet zich op 20 juni verantwoorden voor de rechter. Sloan hangt een gevangenisstraf boven het hoofd.

Het model, een socialmedia-influencer met ruim tachtigduizend volgers op Instagram, werd door Chilwell uitgenodigd om een feestje. Ze deelde vervolgens eenmalig het bed met Mount, waarna Mount en Sloan volgens aanklager Jason Seetal nog zes maanden contact hadden. Mount concludeerde uiteindelijk dat hij niet verder wilde met Sloan en besloot het contact te verbreken. Daarna werd hij 'gebombardeerd met berichtjes'. Hij vroeg haar te stoppen en blokkeerde haar nummer, maar volgens Seetal veranderde Sloan liefst 21 keer van telefoonnummer om berichtjes te kunnen blijven sturen.

Ze stuurde zelfs een foto waarop te zien was dat ze 12,99 pond betaalde voor een nieuw nummer. "Ik koop geen eten meer, dus ik kan meer nummers kopen." Verder schreef ze: "Ik wil echt sorry zeggen en ik zou het erg waarderen als je met me wilt praten om te vertellen hoe je over de situatie denkt, want ik vind het moeilijk om verder te gaan." Als Mount daar niet op zou ingaan, zo schreef Sloan, dan zou ze een ander persoon worden. "Accepteer mijn excuses en zeg sorry, anders creëer je een nieuw personage, de Devil Baby. Laat me mijn excuses maken en dit rechtzetten."

Mount kreeg vervolgens berichten op Instagram van een account genaamd 'Devil Baby'. Op dat account werden ook afbeeldingen gepost van de Chelsea-middenvelder met andere vrouwen. Zijn vrienden en familieleden werden getagd in die afbeeldingen. Mount zegt in een statement aan de rechter dat de vrouw 'weet waar hij werkt en traint'. "Ik maak me zorgen dat ze op het trainingscomplex opduikt."

Chelsea-ploeggenoot Chilwell kreeg ook de nodige berichten na het feestje en er verschenen op het Devil Baby-account ook foto's van hem met andere vrouwen. Ook Gilmour kreeg berichten; hij deelde die met zijn club Brighton & Hove Albion, die de veiligheidsmaatregelen aanscherpte. Sloan zou ook ten onrechte hebben gezegd dat ze zwanger was geraakt van Gilmour. "Dat heeft een negatieve impact op me gehad", zegt de Schot. "Ik heb moeite met slapen en moet nu slaappillen nemen. Dat heeft ook een negatief effect op mijn prestaties op het veld."

Gilmour zegt dat hij in contact kwam met Sloan toen hij 'in een nieuwe stad' was en niemand kende. "Ik heb haar maar een korte periode gekend. Het was zorgwekkend hoe de toon van haar berichten veranderde om mijn aandacht te krijgen. Haar gedrag heeft relaties en vriendschappen die ik had beschadigd." Sloan heeft schuld bekend aan drie aanklachten met betrekking tot de voetballers. Een van de aanklachten gaat over het lastigvallen van Chilwell (harassment), de andere twee over het stalken van Mount en Gilmour.