Moment met Van Dijk en Gakpo in de hoofdrol zorgt voor grote verbazing

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen Liverpool en Aston Villa (1-1). Een doelpunt van Cody Gakpo werd afgekeurd, omdat Virgil van Dijk buitenspel stond in de opbouw. Wat gebeurde er precies?

In de 54ste minuut, bij een 0-1 stand, bracht Trent Alexander-Arnold de bal in het strafschopgebied. De bal werd vervolgens teruggekopt door Luis Diaz, waarna Aston Villa-verdediger Ezri Konsa de bal tegen zich aan kreeg en 'm op die manier aan Virgil van Dijk gaf. Van Dijk bediende Ibrahima Konaté, die een schot afvuurde. De bal werd op de doellijn tegengehouden door verdediger Lloyd Kelly, maar in de rebound scoorde Gakpo.

Er bleek uiteindelijk sprake van buitenspel van Van Dijk. Die bevond zich immers vóór Diaz, toen de bal het hoofd van Diaz verliet en via Konsa bij Van Dijk terechtkwam. Cruciaal was hierbij de vraag of Konsa de bal bewust aanraakte. Omdat hij niet in balans was, was er volgens de arbitrage geen sprake van een bewuste balaanraking. Dat was althans het oordeel dat scheidsrechter Chris Kavanagh trok bij het zien van de beelden.



Analist Frank de Boer van Viaplay zette vraagtekens bij dat oordeel. "Ik vind echt dat hij een bewuste poging naar de bal doet. Je ziet echt dat hij de bal probeert weg te schieten. Het is niet dat hij 'm per ongeluk op zijn dij krijgt." Sander Westerveld kon zich daarin vinden. "Hij steekt zijn been uit en blokt de bal. Ik vind het sowieso een stomme regel, trouwens. Je moet nu gaan beslissen of het expres een pass is, dat is onmogelijk."

Het moment zorgt voor veel verbazing op sociale media. "Is dat echt hoe buitenspel werkt?", luidt de meest populaire reactie op Reddit. "Ik ben zo in de war", reageert een ander. Door een doelpunt van Roberto Firmino hield Liverpool toch nog een punt over aan de wedstrijd.