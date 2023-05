Firmino stelt feestje Ten Hag in laatste thuisduel op Anfield nog even uit

Roberto Firmino heeft ervoor gezorgd dat Erik ten Hag met Manchester United nog niet zeker is van deelname aan de Champions League. De Braziliaan schoot Liverpool in de slotfase naar een 1-1 gelijkspel tegen Aston Villa, waardoor The Reds nog altijd zicht hebben op een plaats bij de eerste vier. Vanwege een schorsing van manager Jürgen Klopp werd Liverpool gecoacht door zijn Nederlandse assistent Pepijn Lijnders.

De bezoekers uit Birmingham kregen na twintig minuten een uitgelezen kans op de openingstreffer toen Ibrahima Konaté aan de noodrem trok bij Ollie Watkins. De aanvaller nam zelf plaats achter de toegekende strafschop, maar schoot van elf meter naast het doel van Liverpool-doelman Alisson Becker. Het bleek slechts uitstel van executie, want amper tien minuten later zorgde Jacob Ramsey met een volley alsnog voor de 0-1.

In de tweede helft leek Cody Gakpo na tien minuten voor de gelijkmaker te zorgen. De Nederlander stond op de goede plaats om uit een scrimmage na een hoekschop de 1-1 binnen te schieten, maar omdat Virgil van Dijk in aanloop naar zijn treffer buitenspel stond werd het doelpunt na tussenkomst van de VAR geannuleerd. Liverpool moest wat zien te forceren om de vierde plaats niet uit het oog te verliezen en Lijnders bracht onder anderen Roberto Firmino binnen de lijnen.

De Braziliaan, die komende zomer na acht seizoenen transfervrij gaat vertrekken bij Liverpool, zorgde in zijn laatste thuisduel op Anfield in de laatste seconden van de officiële speeltijd voor de gelijkmaker op aangeven van Mohamed Salah. In de tien (!) toegekende minuten blessuretijd ging Liverpool vervolgens op zoek naar de winnende treffer. Die zou echter niet meer vallen, waardoor Liverpool na zeven competitiezeges op rij weer eens punten liet liggen.

Door het gelijkspel houdt Liverpool nog altijd kans om Manchester United van de vierde plaats te stoten. Het moet op de slotdag dan wel winnen van het al gedegradeerde Southampton. Daarbij moet de club ook hopen dat Ten Hag met United nog punten laat liggen in de laatste twee thuisduels met Chelsea en Fulham.