Liverpool in cruciaal duel met Aston Villa zonder trainer Jürgen Klopp

Liverpool moet het in de jacht op een ticket voor de Champions League één duel zien te redden zonder manager Jürgen Klopp. De Duitser liet zich na het gewonnen duel met Tottenham Hotspur negatief uit over scheidsrechter Paul Tierney en is door de Engelse FA geschorst voor het eerstvolgende duel, komende zondag tegen Aston Villa.

Klopp was na afloop van het met 4-3 gewonnen duel tegen The Spurs op 30 april witheet over het optreden van Tierney. "We hebben een geschiedenis met hem", sprak de Duitser destijds. "Ik weet niet wat hij tegen ons heeft. Hij zegt dat er niets speelt, maar dat kan niet waar zijn. Ik begrijp de manier waarop hij naar mij kijkt niet."

De Engelse voetbalbond boog zich over de uitlatingen en kwam donderdag met een uitspraak. Klopp werd voor twee duels geschorst, waarvan eentje voorwaardelijk, en mag komende zaterdag dus niet plaatsnemen op de bank als Liverpool het opneemt tegen Aston Villa. Bovendien moet de trainer ook de portemonnee trekken: de FA legt hem een boete van 75 duizend pond (omgerekend iets meer dan 86 duizend euro) op.

Door de schorsing van Klopp zal de Nederlandse assistent Pepijn Lijnders de honneurs vanaf de bank gaan waarnemen. Liverpool moet winnen van Villa om uitzicht te blijven houden op de vierde plaats en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League veilig te stellen. Daarbij is het ook afhankelijk van Manchester United; alleen als die club in twee van de drie resterende duels punten laat liggen kan Liverpool de ploeg van Erik ten Hag nog passeren.