Napoli doet wat Feyenoord niet kan en heeft uitverkocht huis bij uitwedstrijd

Napoli kan donderdagavond voor het eerst sinds 1990 kampioen van Italië worden. De Napolitanen hebben aan één punt op bezoek bij Udinese genoeg om de landstitel veilig te stellen. Ondanks dat de ploeg Luciano Spalletti uit speelt, wordt het tijdens het kampioensduel in het eigen Stadio Diego Armando Maradona gesteund door maar liefst zestigduizend mensen.

De ploeg uit Napels kreeg een week geleden al de kans om kampioen te worden, toen Salernitana op bezoek kwam. Echter kwam Napoli - door een late gelijkmaker van de bezoekers - niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor de landstitel nog even werd uitgesteld. Donderdagavond moet er bij Udinese, de huidige nummer dertien van Italië, minimaal een punt worden gehaald. De supporters van Napoli hebben massaal kaarten besteld om het kampioensduel op grote schermen in het Stadio Diego Armando Maradona te bekijken.

Artikel gaat verder onder video

Dat is iets wat ook bij Feyenoord werd onderzocht, maar komende zondag niet zal plaatsvinden in De Kuip. Mogelijk kan de ploeg van Arne Slot zondagmiddag bij stadsgenoot Excelsior kampioen worden, maar daarvoor moet PSV een avond eerder wel punten verspelen. Dat is voor de organisatoren ook de reden dat supporters zondag het duel niet op grote schermen kunnen kijken, aangezien er veel onzekerheden aan dit mogelijke kampioensduel verbonden zijn.