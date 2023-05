Nederlanders kunnen top vier met Bayer Leverkusen vergeten na pijnlijke zeperd

Bayer Leverkusen gaat er via de competitie niet in slagen om zich te plaatsen voor de Champions League. De Nederlands getinte ploeg van trainer Xabi Alonso ging in de eigen BayArena met 1-2 onderuit tegen 1. FC Köln. Daarmee is de top vier van de Bundesliga uit zicht voor die Werkself.

Alonso besloot Jeremie Frimpong en Mitchel Baker in de basis te laten starten. Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah bleven daarentegen de volledige wedstrijd op de bank. Zij zagen hoe het spektakel al in de eerst helft werd gebracht door beide ploegen. Köln kwam via Davie Selke op een 0-1 voorsprong, maar die treffer werd niet veel later alweer ongedaan gemaakt door Amine Adli: 1-1.

Köln bleek vervolgens echter niet van de leg en Selke hielp zijn ploeg met zijn tweede treffer weer op voorsprong. Daar kwam Leverkusen in de tweede helft niet meer van terug. Zodoende is een ticket voor de Champions League via de Bundesliga niet meer haalbaar voor Leverkusen. Er is echter nog een omweg. Als de club Europa League weet te winnen, ligt er alsnog een startbewijs te wachten.

Schalke in extremis naar cruciale overwinning

Schalke 04 moet er de komende weken nog alles aan doen om degradatie uit de Bundesliga te voorkomen. De club van Sepp van den Berg en Thomas Ouwejan pakte vrijdag wel drie belangrijke punten. Marius Bulter opende de score namens Schalke, maar Leondro Martins maakte in de tweede helft gelijk. Tom Krauss hielp de gasten weer aan een voorsprong, Aaron Martin was goed voor de 2-2. Schalke ging er alsnog met punten vandoor. In de 12e (!) minuut van de blessuretijd scoorde Butler vanaf de stip: 2-3.