Beelden: duel PSG stilgelegd wegens vuurwerk op het veld

Het duel tussen Troyes en Paris Saint-Germain is zondagavond korte tijd stilgelegd omdat de fans van de thuisploeg een aantal fakkels op het veld gooiden. Na enkele minuten kon de wedstrijd worden hervat.

Na een kwartier spelen moest de scheidsrechter ingrijpen toen het zicht in het doelgebied ernstig werd belemmerd door een aantal brandende fakkels, die voor een flinke rookontwikkeling zorgden. De stand was op dat moment al 0-1 in het voordeel van de Parijzenaars. Kylian Mbappé reageerde attent toen een voorzet van Fabián Ruiz via de lat terug het veld instuiterde. Met het hoofd tekende hij voor zijn 24ste treffer van het seizoen.