Newcastle United na twintig jaar terug in Champions League; Leicester City op rand van degradatie

Newcastle United keert na een afwezigheid van twintig jaar terug in de Champions League. Door een 0-0 gelijkspel tegen Leicester City zijn the Magpies verzekerd van een plek in de top vier van de Premier League.

Newcastle hoopte de wedstrijd te winnen en kreeg daar ook de nodige kansen toe: het aantal doelpogingen was 23-1 in het voordeel van de thuisploeg, die bovendien 77 procent balbezit had. Leicester hield echter stand. Sven Botman stond negentig minuten op het veld bij Newcastle.

Artikel gaat verder onder video

Newcastle heeft met nog één wedstrijd te gaan 70 punten; Manchester United volgt met 69 punten en nog twee duels voor de boeg. De manschappen van Erik ten Hag kunnen dus de derde plek opeisen, maar beide posities zijn goed voor rechtstreekse Champions League-kwalificatie.

Leicester staat ondertussen op de rand van degradatie. De landskampioen van 2016 staat met 31 punten op de achttiende plek. Er is nog één scenario denkbaar waarmee degradatie wordt ontlopen: the Foxes moeten op de slotdag thuis winnen van West Ham United, terwijl Everton thuis niet mag winnen van Bournemouth. In dat geval handhaaft Leicester zich en degradeert Everton.