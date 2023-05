Nijhuis voorspelt uitgaande transfer bij Ajax: 'Hij zei: thanks ref, ik hoop je nog eens te zien'

Bas Nijhuis verwacht dat Edson Álvarez weggaat bij Ajax. De scheidsrechter vindt de middenvelder een aanwinst voor de Nederlandse velden, maar kreeg tijdens een onderonsje na het duel tussen Ajax en FC Utrecht de indruk dat de Mexicaan gaat transfereren. Het is bekend dat Borussia Dortmund belangstelling heeft voor Álvarez, al is er volgens het Duitse Sky nog geen sprake van een persoonlijk akkoord.

Nijhuis floot dit seizoen drie wedstrijden van Ajax, waaronder het duel met FC Utrecht (3-1 zege) van 21 mei. Na dat duel kreeg Nijhuis de indruk dat Álvarez zou vertrekken uit de Eredivisie. "Na afloop zei hij: thanks ref, ik hoop je nog eens te zien. Daardoor had ik echt het idee: die gaat verkassen. Ik vind het mooi dat zulke spelers in Nederland spelen."

Scheidsrechters hebben hun handen vol aan Álvarez, maar dat vindt Nijhuis wel mooi. "Ik houd wel van dat soort spelers, een type-Sergio Ramos. Gasten die de beuk erin gooien en de grenen opzoeken. Het zijn vaak beslissende spelers voor een team. Voor scheidsrechters zijn zulke spelers een uitdaging. Als je Álvarez op het wedstrijdformulier ziet staan, dan weet je: ik moet aan de bak."

Nijhuis keek zondag dan ook niet op van een moment in de 27ste minuut van FC Twente – Ajax, toen Álvarez op het middenveld een tik uitdeelde aan Manfred Ugalde, die naar het gras ging. "Dit soort momenten, dat hij even toevallig met zijn schouder tegen iemand aanloopt, is typisch Álvarez. Dat doet hij gedurende het seizoen vaak. Maar ik houd wel van dat soort spelers."