Tussen al het feestgedruis in Rotterdam komen ook hartverscheurende persoonlijke verhalen naar boven. Deze vrouw droeg een foto van haar overleden zoon bij zich. "Ik weet zeker dat hij erbij is. We zouden hier met z'n tweeën staan. Ik mis hem zo", zegt ze, terwijl ze tegen de tranen vecht.

Om stil van te worden. ❤️ pic.twitter.com/dsGSDSAKkW — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2023