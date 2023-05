'Onduidelijkheid over Champions League-finale: Turkse presidentverkiezingen leiden tot zorgen bij UEFA'

Na de heenwedstrijden in de halve finales van de Champions League lijkt de eerste finalist al bekend. Real Madrid en Manchester City hielden elkaar dinsdagavond nog op een 1-1 gelijkspel, maar Inter was een dag later met 2-0 te sterk voor stadgenoot AC Milan. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij lijkt zich dus op te mogen magen voor de eerste eindstrijd sinds 2010, maar de grote vraag is of die in Istanbul wordt gespeeld. De uitkomst van de presidentsverkiezingen zouden er weleens voor kunnen zorgen dat de finale opnieuw níét in Turkije wordt gespeeld.

De Champions League-finale wordt normaliter op 10 juni gespeeld in Istanbul, maar als we Daily Mail moeten geloven overweegt de UEFA de eindstrijd te verplaatsen naar Portugal. De komende weken staan in Turkije in het teken van de presidentsverkiezingen en zoals het er momenteel naar uitziet, zou er zomaar eens een einde kunnen komen aan het tijdperk Tayyip Erdogan. In 2018 won de huidige Turkse president vrij makkelijk de vorige verkiezingen, maar uit alle peilingen blijkt dat een nieuwe overwinning van zijn AK-partij zeker geen uitgemaakte zaak is.

Artikel gaat verder onder video

In de huidige peilingen haalt oppositieleider Kemal Kilicdaroglu vijf procent meer stemmen dan Erdogan. De presidentverkiezingen houden de gemoederen in Turkije flink bezig en de verwachting is dat de spanningen de komende weken alleen nog maar verder zullen uitlopen. De UEFA vreest dat die zullen leiden tot onrust onder de bevolking, wat de veiligheid van de supporters die de Champions League-finale bezoeken in het gedring kan laten komen. Om die reden zou de UEFA op de achtergrond gesprekken voeren met de Portugese voetbalbond over het eventueel verplaatsen van de eindstrijd naar het Estádio da Luz van Benfica in Lissabon.

Mocht de UEFA daadwerkelijk besluiten de finale in Lissabon af te werken, dan zou dat een nieuwe klap zijn voor Turkije en Istanbul. De Turkse hoofdstad kreeg de finale in 2020 en 2021 ook al aangewezen, maar de coronacrisis gooide beide keren roet in het eten. In 2020 werd de finale ook al gespeeld in het Estádio da Luz van Benfica.