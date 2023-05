Onrust bij Ajax: 'Op de dagelijkse werkvloer geniet Van der Sar nog best wat steun, maar op bestuurlijk niveau...'

Dat het onrustig is bij Ajax is een understatement. In de afgelopen maanden stapte de ene na de andere op in Amsterdam. Edwin van der Sar bleef echter zitten. Een groot deel van de achterban vindt dat de algemeen directeur verantwoordelijkheid moet nemen voor de sportieve en bestuurlijke onrust. Niet alleen onder de supporters bestaan er vraagtekens over de positie en het functioneren van de voormalig doelman van onder meer Ajax, Juventus en Manchester United.

Een week geleden begon Sven Mislintat officieel aan zijn zware klus bij Ajax. De Amsterdammers zochten maandenlang naar een opvolger van de begin vorig jaar vertrokken Marc Overmars. Ze dachten het omstreden vertrek van de succesvolle technisch directeur te kunnen opvangen met het duo Gerry Hamstra - Klaas-Jan Huntelaar, maar na een desastreus verlopen transferzomer en een teleurstellend seizoen als gevolg vertrok de eerstgenoemde een paar weken geleden al uit Amsterdam. In de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur kwam Ajax uit bij Mislintat, die in zijn weken al flink wat voor de kiezen krijgt.

“De nieuwe technisch directeur Mislintat is pas net begonnen, de Duitser tracht de selectie voor komend seizoen door te lichten, en twijfelt ondertussen hevig over de trainerspositie. Ajax heeft baat bij een ervaren trainer, zo is de algemene opinie onderin, maar wie? Ondertussen wordt Heitinga als een veredelde back-up aan het lijntje gehouden”, schrijft het Algemeen Dagblad. “En dan is er nog de positie van algemeen directeur Van der Sar, afgelopen weekend nog hevig uitgefloten door de Amsterdamse aanhang.” De laatste thuiswedstrijd van Ajax in dit seizoen, tegen FC Utrecht, stond in het teken van het afscheid van Michael Reiziger en Maarten Stekelenburg. Van der Sar hield een toespraak, maar werd daarbij getrakteerd op een flink fluitconcert.

Niet alleen de achterban van Ajax plaatst z’n vraagtekens bij de algemeen directeur. “De oud-keeper geniet op de dagelijkse werkvloer nog best wat steun, maar op bestuurlijk niveau zijn er al veel langer grote twijfels over de capaciteiten van Van der Sar”, weet het AD. “Op tal van dossiers wordt de directeur een gebrek aan visie, communicatie en daadkracht verweten.” Een vertrek van de algemeen directeur, waar een groot deel van de achterban niet rouwig om zou zijn, is echter niet aanstaande. “De realiteit is ook dat nu niemand binnen Ajax de macht en het aanzien heeft om Van der Sar daadwerkelijk de deur te wijzen.”