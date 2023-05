Ontslagen Kahn mocht niet bij kampioensduel aanwezig zijn: 'Bayern-onwaardig'

Bayern München kroonde zich zaterdag na een sensationele ontknoping voor de elfde keer op rij tot kampioen van Duitsland. Reden genoeg voor een feestje, maar niet voor Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic. De oud-spelers werden uit hun respectievelijke functies als CEO en technisch directeur gezet.

Kahn was zelfs helemaal niet welkom bij het duel met FC Köln waarin Bayern de titel veiligstelde, zo blijkt uit een bericht dat hij na de wedstrijd op Twitter plaatste. "Ik zou het graag met jullie mee vieren, maar helaas kan ik vandaag niet bij jullie zijn omdat de club mij dat verboden heeft", schrijft de oud-doelman onder meer. Tegenover het Duitse Sky sprak Kahn later van "de ergste dag van mijn leven."

Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab's euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 27, 2023

In tegenstelling tot Kahn was Salihamidzic wél aanwezig tijdens de seizoensontknoping. Ook hij hield zich niet stil over zijn ontslag. "Dit is in emotioneel opzicht geen makkelijke situatie voor mij", sprak de ontslagen td, die zichzelf nog wel even op de borst sloeg. "Zes landstitels in zes jaar, dat is een mooi aantal", meende de Bosniër.

Voormalig Bayern-speler Dietmar Hamann, tegenwoordig als analist werkzaam voor Sky, had geen goed woord over voor de gang van zaken bij de club. "Bayern moet oppassen, wat ze nu doen is Bayern-onwaardig", meende de oud-middenvelder. "Het is gewoon onbeschoft om dit vandaag aan te kondigen."