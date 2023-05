'Onzekere' Cillessen brengt twijfels bij trainer: 'Nadenken wat nu de beste oplossing is'

Jasper Cillessen en NEC verloren vrijdagavond met duidelijke cijfers op bezoek bij FC Twente (4-0). De doelman van het Nederlands elftal was afgelopen weken de schlemiel na zijn blunder tegen sc Heerenveen. Hoewel de goalie tegen Twente geen cruciale fouten maakte, straalde hij wel enige onzekerheid uit. Trainer Rogier Meijer gaat bij ESPN in op de vormdip van zijn doelman.

“Ik wil toch even het optreden van je keeper eruit pikken”, begon interviewer Vincent Schildkamp na afloop tegen Meijer. De oefenmeester heeft maar één woord nodig om Cillessen’s optreden te beoordelen. “Onzeker”, vond de NEC-trainer. “Hij straalde veel onzekerheid en twijfel uit. Dat is ook de fase waarin hij nu zit”, gaat Meijer verder.

Zoals gezegd blunderde Cillessen vorige week tegen Heerenveen, terwijl hij daarvoor ook in de Gelderse derby de gebeten hond was met enkele fouten. Schildkamp vraagt zich na afloop af of Cillessen ook op trainingen gespannen is. “Nee, dat zie je niet terug. Op trainingen heb je natuurlijk geen spanning”, legt Meijer uit. “Maar vandaag heb ik in ieder geval een soort spanning of onzekerheid bij hem gezien.”

Gevolgen

Of het tijd is om de ervaren doelman te passeren, wil Meijer niet kwijtgeven. “Ik denk dit niet het moment is om dat te bespreken. Ik ga er uiteindelijk naar kijken wat ik er van vind en nadenken wat de beste oplossing is. Tegen de tijd dat ik eruit ben, zien jullie het vanzelf wel”, reageert de NEC-trainer. Door de 4-0 nederlaag wordt het voor de Nijmegense club een lastige opgave om nog de play-offs voor Europees voetbal te behalen.