Ook Feyenoord en PSV mengen zich in strijd om jongste zoon Mark van Bommel

De kans dat Ruben van Bommel volgend seizoen nog speler is van MVV Maastricht, wordt steeds kleiner. Afgelopen week werd bekend dat meer dan de helft van de Eredivisie-clubs de jongste zoon van Mark van Bommel op de korrel heeft. Zaterdagmiddag kwamen daar nog eens twee clubs bij, namelijk Feyenoord en PSV.

Van Bommel is dit seizoen de grote revelatie in de Keuken Kampioen Divisie. De achttienjarige vleugelaanvaller zou al in de belangstelling staan van FC Twente, AZ, FC Utrecht en Vitesse. Daarnaast zouden verschillende clubs uit de Serie A, LaLiga en Bundesliga zich hebben gemeld. De Telegraaf weet dat Feyenoord en PSV nu ook een lijntje hebben uitgegooid naar de MVV-speler.

Artikel gaat verder onder video

Heel verrassend is al die belangstelling niet. Van Bommel debuteerde dit seizoen in het betaald voetbal en is bezig aan zijn grote doorbraak op het tweede niveau van Nederland. De achttienjarige maakte veertien doelpunten en gaf drie assists in dertig optredens. De smaakmaker was vrijdagavond trefzeker in het met 2-1 verloren duel met De Graafschap.

PSV mogelijk de beste papieren

Opvallend is dat Van Bommel nog geen contract heeft bij MVV, al is de kans groot dat hij snel een verbintenis tekent waarin een transferclausule zit inbegrepen. Hierdoor kan de huidige nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie nog wat verdienen aan zijn vertrek. Voordat Van Bommel naar MVV vertrok, speelde hij zeven jaar in de jeugdopleiding van PSV. De vraag is of de Eindhovenaren hierdoor wellicht een voordeel hebben in de strijd om Van Bommel.