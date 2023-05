Ook Lazio werkt niet mee: Napoli moet toch echt op eigen kracht kampioen worden

Wil Napoli deze week al kampioen worden, dan zal het donderdagavond moeten winnen bij Udinese. Voor de ploeg uit Napels had het woensdagavond al zover kunnen zijn als Lazio punten had laten liggen tegen Sassuolo. Maar de huidige nummer twee won op eigen veld met 2-0, waardoor Napoli het toch echt op eigen kracht zal moeten doen.

Lazio had afgelopen zondag een grote stap richting deelname aan de Champions League kunnen zetten. De ploeg uit Rome opende op bezoek bij concurrent Inter weliswaar de score, maar trok uiteindelijk alsnog aan het kortste eind. Lazio had woensdagavond dus wat recht te zetten. De start was uitstekend. Ciro Immobile trof al na zeven minuten doel, maar de assistent stak zijn vlag omhoog voor buitenspel. Na ingrijpen van de VAR wees de scheidsrechter alsnog naar de middenstip. Immobile stond inderdaad geen buitenspel, maar een teamgenoot in een eerder stadium wél, waardoor het doelpunt alsnog niet doorging.

Artikel gaat verder onder video

De thuisploeg liet zich niet van de wijs brengen door dat merkwaardige moment en mocht een paar minuten later alsnog juichen. Het was Felipe Anderson die Lazio nog binnen het kwartier op een voorsprong schoot. Wie dacht dat de vroege openingstreffer Lazio zou aansporen om nog voor de pauze de wedstrijd te beslissen, kwam bedrogen uit. Het bleef lang spannend in Rome en Napoli mocht tot diep in de blessuretijd hopen dat het feest vanavond al kon losbarsten. Veel grote kansen kreeg Sassuolo weliswaar niet, maar vlak voor tijd waren de bezoekers nog heel dichtbij de gelijkmaker. Gelukkig voor Lazio, helaas voor Napoli, viel de 1-1 niet. De 2-0 nog wel, via Toma Basic.



AC Milan - Cremonese 1-1

AC Milan moest afgelopen zaterdag op bezoek bij AS Roma genoegen nemen met een punt en liet daarmee de kans na om een belangrijke slag te slaan in de strijd om een Champions League-ticket. Over drie dagen wacht de topper tegen Lazio, waardoor het thuisduel met Cremonese drie punten moest opleveren. Alexis Saelemaekers leek AC Milan al vroeg op voorsprong te zetten, ware het niet dat zijn doelpunt na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd wegens buitenspel. Diep in de tweede helft was niet wél raak, maar níét voor de thuisploeg. David Okereke opende de score namens de bezoekers. Die klap leek AC Milan niet meer te boven te komen, maar een doelpunt van Junior Messias in de derde minuut van de blessuretijd bezorgde de halve finalist in de Champions League toch nog een punt. AC Milan staat zesde in de Serie A, al is de achterstand op stadgenoot Inter slechts twee punten.

Hellas Verona - Inter 0-6

Voor Inter staat komende zaterdag de belangrijke uitwedstrijd tegen AS Roma op het programma. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij kon zich op bezoek bij Hellas Verona dus geen misstap veroorloven. Inter, dat met beide Nederlanders aan de aftrap verscheen, beleefde een eenvoudige avond op bezoek bij de nummer achttien. Dankzij drie doelpunten binnen zes minuten - Adolfo Gaich (eigen goal), Hakan Çalhanoglu en Edin Dzeko verzorgden de productie - stond het bij rust al 0-3. Lautaro Martínez, Dzeko en nogmaals Martínez bepaalden de eindstand in de tweede helft op 0-6. Dankzij de zege herovert Inter de felbegeerde vierde plek.

Monza - AS Roma 1-1