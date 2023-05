Opstelling PSV: Fred Rutten houdt tegen AZ vast aan keuzes Van Nistelrooij

Fred Rutten voert geen wijzigingen door in de basisopstelling van PSV voor het allesbeslissende duel met AZ. Dat beteket dat André Ramalho, die vorige week tijdens het 3-3 gelijkspel tegen sc Heerenveen nog in de fout ging bij de eerste Friese treffer, 'gewoon' in het centrum van de verdediging begint.

AZ-trainer Pascal Jansen voert ook geen wijzigingen door in zijn elftal, dat vorige week met 0-3 won op bezoek bij NEC. Dat betekent dat Myron van Brederode opnieuw rechts voorin mag starten; hij vervangt Jens Odgaard die nog niet voldoende hersteld is om plaats te nemen op de reservebank. Jesper Karlsson, met twee doelpunten de grote man in Nijmegen, begint vanaf de linkerkant.

Rutten moet PSV in Alkmaar naar de tweede plaats - en daarmee het felbegeerde ticket voor de voorronde van de Champions League - zien te loodsen. De voormalig assistent van de deze week opgestapte Ruud van Nistelrooij heeft daarvoor minimaal een punt nodig. AZ kan met een overwinning juist nog klimmen naar de derde plaats op de ranglijst. Daarvoor moet Ajax zondag wel verliezen op bezoek bij FC Twente.

Opstelling AZ: Mathew Ryan, Yukinari Sugawara, Sam Beukema, Pantelis Hatzidiakos, Milos Kerkez; Jordy Clasie, Tijjani Reijnders, Sven Mijnans; Myron van Brederode, Vangelis Pavlidis, Jesper Karlsson



Opstelling PSV: Walter Benítez; Phillipp Mwene, André Ramalho, Jarrad Branthwaite, Patrick van Aanholt; Ibrahim Sangaré, Guus Til, Joey Veerman; Anwar El Ghazi, Luuk de Jong, Xavi Simons