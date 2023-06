Opvallend gerucht rond PSV'er Fábio Silva ontkracht: 'Spelletje van de zaakwaarnemer'

Ajax lijkt op dit moment niet bezig met het aantrekken van aanvaller Fábio Silva. De talentvolle Portugees staat momenteel onder contract bij PSV, maar werd eerder deze week gelinkt aan de Amsterdammers. Volgens clubwatcher Mike Verweij is daar momenteel geen sprake van en dat is volgens Valentijn Driessen maar goed ook.

Eerder deze week bracht het Eindhovens Dagblad de belangstelling van Ajax in Fábio Silva naar buiten. "Wat ik heb begrepen is dat op dit moment vooral een spelletje van de zaakwaarnemer. Maar ik kan me wel voorstellen dat Ajax uiteindelijk geïnteresseerd is. Het is natuurlijk wel een goede, jonge en talentvolle spits", vertelde Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.

Driessen sloot zich niet aan bij de woorden van zijn collega Verweij. "Ik kan me dat helemaal niet voorstellen", aldus Driessen over de mogelijke interesse. "Die gozer kan er gewoon helemaal niks van. Zijn balcontrole is dramatisch. Die moet dan in een kleine ruimte in de spits gaan voetballen. Als ze dat doen, kun je Mislintat ook meteen opdoeken. Dan heb je er totaal geen verstand van."

Fábio Silva (20) werd afgelopen seizoen door PSV gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Die club betaalde in de zomer van 2020 nog liefst veertig miljoen euro voor de aanvaller. Silva lijkt sowieso niet langer bij PSV te blijven, al willen de Eindhovenaren dat wel graag. De aanvaller was namens de nummer twee van de Eredivisie in competitieverband goed voor vier treffers en een assist in veertien optredens.