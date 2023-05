Oranje kan z'n borst natmaken: Kroatië komt met sterke selectie naar Nederland voor Nations League

Het duurt weliswaar nog een paar weken voordat het Nederlands elftal en Kroatië elkaar treffen in de halve finale van de Final Four van de Nations League, maar dat heeft de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic er niet van weerhouden alvast zijn selectie bekend te maken. De keuzeheer doet ook in de strijd om de Nations League een beroep op oudgedienden zoals Luka Modric, Marcelo Brozovic en Ivan Perisic.

De Kroatische nationale ploeg timmerde in de afgelopen jaren serieus aan de weg. Wat heet. Kroatië reikte in 2018 tot de finale van het WK in Rusland, waarin Frankrijk te sterk bleek. De Kroaten waren afgelopen winter in Qatar hard op weg die prestatie op z’n minst te evenaren, ware het niet dat ze in de halve finale met ruime cijfers onderuit gingen tegen Argentinië. Kroatië ging desondanks niet met lege handen naar huis, want het was in de strijd om de derde plek te sterk voor Marokko.

Komende maand strijdt Kroatië met Nederland, Spanje en Italië om de eindwinst van de Nations League. De Kroaten nemen het in de halve finale op tegen Nederland. Die ontmoeting staat gepland voor 14 juni, vier dagen na de finale van de Champions League tussen Manchester City en Internazionale. Daardoor ziet Ronald Koeman, mocht hij hen oproepen, Nathan Aké, Denzel Dumfries en Stefan de Vrij later aansluiten.

Kroatië wordt eveneens vertegenwoordigd tijdens de eindstrijd in Istanboel. Brozovic verzekerde zich vorige week met zijn club Internazionale ten koste van stadgenoot AC Milan van een plek in de eindstrijd. Hij zal zich daarom pas na 11 juni melden bij de nationale ploeg. Bondscoach Dalic zal zijn selectie nog terugbrengen van 24 tot 23 spelers. De definitieve groep die er met de eindzege van de Nations League vandoor moet gaan, wordt op 5 juni bekendgemaakt.