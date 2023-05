Oud-Ajacied reageert stellig op geruchten over terugkeer: 'Als ze zouden aankloppen, dan...'

Azor Matusiwa maakt momenteel furore in de Ligue 1 bij Stade Reims. De verdedigende middenvelder speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar kon nooit doordringen tot de hoofdmacht. Matusiwa doet het nu dus naar behoren, en werd zelfs gelinkt aan een terugkeer bij de Amsterdammers. Tegen AjaxShowtime reageert de 25-jarige voetballer op die speculaties.

De geruchten ontstonden nadat Edson Álvarez gelinkt werd aan een zomers vertrek bij Ajax. Matusiwa, die via Ajax bij FC Groningen belandde en daar uitgroeide tot aanvoerder, verscheen op verschillende verlanglijstjes als mogelijke vervanger. “Ik ben ze altijd blijven volgen”, begint de middenvelder. “Als ze echt zouden aankloppen bij mij, dan zou ik er serieus over gaan nadenken om terug te keren naar Nederland”, gaat Matusiwa verder.

Desondanks benadrukt de controleur dat hij het goed naar zijn zin heeft bij Reims. “Maar Ajax is wel een grotere club. Ik heb ook gezegd dat ik Reims niet voor de eerste de beste club verlaat. Ik voel gewoon een bepaalde waardering hier. Ik weet dat ik als ik fit ben, dat ik ga spelen”, vertelt hij. “Maar Ajax blijft een grote club, en ik denk dat ik me daar ook nog verder kan ontwikkelen”, gaat Matusiwa verder.

FC Groningen

Zoals gezegd speelde Matusiwa ook een tijdje voor FC Groningen. In het noorden groeide de middenvelder uit tot een van de steunpilaren van de club. Het doet Matusiwa daarom pijn om te zien dat de club is gedegradeerd. “Ik had dit aan het begin van het seizoen niet verwacht. Naarmate het seizoen vorderde zag je wel dat het een lastig seizoen ging worden. Als het dan eenmaal gebeurt, komt die klap alsnog wel hard aan”, aldus Matusiwa.